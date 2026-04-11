Udinese, Runjaić: "Milan col 4-3-3, ma non è importante. Oggi non abbiamo nulla da perdere"

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Kosta Runjaić, allenatore dell’Udinese, ha parlato a DAZN prima della sfida col Milan. Le sue dichiarazioni:

Venite da una bellissima partita col Como. Oggi la sfida giusta per dare continuità?

“Col Como è stata una bella partita, oggi è diversa. Dobbiamo continuare a fare il maggior numero di punti possibili. Non vedo l’ora di giocare oggi. Grande club, grande squadra, stadio storico: non abbiamo nulla da perdere”.

Oggi il Milan passa al 4-3-3:

“Non è importante. Hanno così tanti giocatori forti che non è importante il modulo, è importante la nostra prestazione. Dobbiamo mettere grande impegno nella prestazione. Accettiamo la sfida, stiamo dentro la partita”.

Il rientro di Davis:

“Molto importante. È in una forma fantastica. È versatile, sa giocare spalle alla porta, sa attaccare la profondità, tiene la difesa impegnata. Spero che giochi una bella partita. La difesa del Milan sarà concentrata su di lui, quindi vediamo se i compagni potranno approfittarne”.