Udinese, Runjaić: "Milan col 4-3-3, ma non è importante. Oggi non abbiamo nulla da perdere"
Kosta Runjaić, allenatore dell’Udinese, ha parlato a DAZN prima della sfida col Milan. Le sue dichiarazioni:
Venite da una bellissima partita col Como. Oggi la sfida giusta per dare continuità?
“Col Como è stata una bella partita, oggi è diversa. Dobbiamo continuare a fare il maggior numero di punti possibili. Non vedo l’ora di giocare oggi. Grande club, grande squadra, stadio storico: non abbiamo nulla da perdere”.
Oggi il Milan passa al 4-3-3:
“Non è importante. Hanno così tanti giocatori forti che non è importante il modulo, è importante la nostra prestazione. Dobbiamo mettere grande impegno nella prestazione. Accettiamo la sfida, stiamo dentro la partita”.
Il rientro di Davis:
“Molto importante. È in una forma fantastica. È versatile, sa giocare spalle alla porta, sa attaccare la profondità, tiene la difesa impegnata. Spero che giochi una bella partita. La difesa del Milan sarà concentrata su di lui, quindi vediamo se i compagni potranno approfittarne”.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan