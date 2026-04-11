Udinese, Runjaic recupera un calciatore in extremis: ecco chi

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I dubbi della vigilia sono stati risolti. Durante la conferenza stampa di ieri, mister Kosta Runjaic aveva espresso il desiderio di poter portare a Adam Buksa a Milano per la sfida al Milan. E così è stato, come riportato da TuttoUdinese: l'attaccante polacco è stato convocato.

Verso Milan-Udinese: quattro diffidati tra i rossoneri, ecco chi

Tutto pronto per la sfida tra il Milan e l'Udinese, in programma oggi pomeriggio alle 18. La formazione di Massimiliano Allegri cerca rivalsa dopo la pesante sconfitta esterna al Maradona contro il Napoli.

L'obiettivo dei rossoneri è chiaro: vincere per mantenere il terzo posto in classifica e avvicinarsi ancora di più alla qualificazione in Champions League. Il Diavolo dovrà fare attenzione, perché ci sono quattro calciatori a rischio diffida: si tratta di Athekame, Fofana, Modric e Saelemaekers.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-3-3)

16 Maignan

24 Athekame 5 De Winter 31 Pavlovic 33 Bartesaghi

4 Ricci 14 Modric 12 Rabiot

56 Saelemaekers 10 Leao 11 Pulisic

A disposizione: 1 Terracciano, 37 Pittarella, 27 Odogu, 23 Tomori 46 Gabbia, 2 Estupinan, 18 Nkunku, 8 Loftus-Cheek, 30 Jashari, 19 Fofana, 7 Gimenez, 9 Fullkrug.

Allenatore: Massimiliano Allegri.