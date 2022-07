Udinese, Silvestri: "Contro il Milan inizio col botto. Speriamo di arrivarci al 100%"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Marco Silvestri, portiere dell'Udinese, si è così espresso al canale ufficiale del club friulano in vista della gara contro il Milan: "Contro il Milan sarà una grande gara contro i campioni in carica in un San Siro pieno: sarà un inizio col botto, speriamo di star bene fisicamente ed arrivare al 100% per iniziare bene la stagione".