Udinese, Zaniolo: "Sappiamo che se giochiamo come oggi possiamo mettere tutti in difficoltà"

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Nicolò Zaniolo, autore di una grande prestazione a San Siro, ha parlato dopo Milan-Udinese 0-3. Le sue parole:

Che squadra siete?

“Noi siamo una squadra forte. Siamo giovani, vogliamo tutti migliorare. Sappiamo che se giochiamo come oggi possiamo mettere tutti in difficoltà. Ho avuto la fortuna di giocare in grandi squadre e la qualità è simile. Felicissimo per Atta, nel giro di 2-3 anni farà parlare di sé”.

Dal punto di vista fisico come stai? Pensi alla Nazionale?

“Mi sento veramente bene perché durante la settimana lavoro, seguo lo staff che è preparato. Sto bene a livello mentale e fisico, mi trovo bene con i compagni. Non ho mai nascosto che la Nazionale era il mio obiettivo e lo sarà sempre. Ci sono delle persone che fanno scelte, e rispettare le scelte è la cosa più importante. Se continuo così la chiamata arriverà presto. Siamo italiani, dobbiamo tutti rispettare la maglia azzurra che è la cosa più importante”.