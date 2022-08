Ufficiale, Samuel Umtiti arriva in prestito secco al Lecce

Fonte: ANSA

(ANSA) - LECCE, 25 AGO - L'ufficialità è arrivata con una breve nota diffusa dall'Ufficio stampa della società giallorossa. Samuel Umtiti è un calciatore del Lecce. Il difensore francese, ultima stagione a Barcellona, classe 1993, campione del mondo nel 2018, arriverà a Lecce in serata per sostenere le visite mediche. Umtiti arriverà in Salento con la formula del prestito secco, con ingaggio garantito dal Barcellona, mentre il sodalizio giallorosso garantirà al calciatore dei semplici bonus, a seconda delle presenze e dell'eventuale salvezza raggiunta. (ANSA).