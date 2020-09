Un posto per l’Europa League, il Bodo/Glimt vince ancora: 3-1 al Brann

Continua a vincere il Bodo Glimt, squadra norvegese che sarà la prossima avversaria del Milan in Europa League. Contro il Brann in trasferta infatti il Bodo Glimt ha trionfato 3-1 con un grande secondo tempo e la doppietta di uno scatenato Zinckernagel, oltre al gol di Hauge. Con questo successo, il quinto di fila in campionato, la squadra norvegese sale a 50 punti, ed è saldamente prima in classifica con un vantaggio di 16 punti sul Molde secondo. Il Milan è avvisato, il Bodo Glimt è in grande orma.