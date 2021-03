United, De Gea è tornato a Manchester ma si sta sottoponendo alla quarantena

David De Gea, come confermato da Solskjaer, è tornato a Manchester dopo aver assistito alla nascita della figlia in Spagna. L'allenatore dello United ha però sottolineato che il portiere sarà indisponibile per il match di domenica, dovendo ora osservare i dieci giorni di quarantena necessari per rientrare nel Regno Unito: "David è tornato a Manchester ed è in quarantena". Lo spagnolo dovrebbe tornare a disposizione in occasione del Milan, ma potrebbe rientrare dall'isolamento solo in prossimità del match.