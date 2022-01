Venezia, Zanetti a DAZN: "Non mi attacco agli episodi, oggi non abbiamo perso per questo. Milan squadra fortissima"

Paolo Zanetti ha parlato a DAZN al termine di Venezia-Milan:

Sulla partita e il gol a freddo: “È normale che sono già partite difficile, se si parte con l’handicap diventa dura. Dobbiamo trovare una chiave, sta succedendo troppo spesso. Non abbiamo avuto la forza di rimetterla in piedi”.

Sull’episodio tra Florenzi e Henry: “Sono sensazioni del campo. Aveva preso posizione, la maglia viene tirata… È dubbio, ma non mi attacco a questi episodi. Oggi non abbiamo perso per questo, abbiamo perso perché abbiamo incontrato una squadra forte e non siamo stati assolutamente perfetti in posizioni e scelte”.

Avete provato più a non prenderle che a darle: “Il campo ha detto questo, anche se negli spogliatoi avevamo detto ben altro. Abbiamo preso due gol su questa imbucata da dietro, poi siamo rimasti in dieci. Lì diventa dura. È una cosa che mi da fastidio, che in questi giorni abbiamo spesso rimarcato. Quando lo dico succede, evidentemente devo stare zitto”.

Sulla salvezza, il Milan e Cuisance: “È vero che non sono queste le partite che ci salvano, ma sono anche queste le partite che ci salvano, come quelle con Juve, Roma e Fiorentina. Si può fare, ma come siamo stati oggi no. Non è la mentalità che voglio portare io. Il Milan è una squadra fortissima, può dare 3-4 gol a tutti, noi non abbiamo dato il 100% e non mi sta bene. Cuisance ha delle qualità, mi è piaciuto. Non è al massimo della condizione. Ha il futuro dalla sua parte”.