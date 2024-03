Verona, Baroni: "Oggi mi aspetto una crescita dal punto di vista della prestazione da parte di tutta la squadra”

Marco Baroni, allenatore degli avversari di oggi, è stato intervistato da DAZN nel pre partita di Hellas Verona-Milan. Queste le sue dichiarazioni:

La convocazione in nazionale di Folorunsho. In cosa è cresciuto? “Sa che ha un’opportunità importante, è un esordiente in serie A. Ha le qualità e ampi margini di miglioramenti, solo attraverso il lavoro si possono raggiungere obiettivi importanti. Non c’è solo lui ma tutta la squadra, quindi oggi mi aspetto una crescita dal punto di vista della prestazione da parte di tutta la squadra”.