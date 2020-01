Verona, il racconto dell'allenamento odierno: lavoro in palestra ed esercitazioni tecniche

Come riporta il sito ufficiale del Verona, è proseguita oggi, venerdì 31 gennaio, la preparazione dei gialloblù alla partita di domenica 2 febbraio allo stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro (ore 15) contro il Milan. Allo Sporting Center 'Paradiso' di Peschiera seduta mattutina con lavoro in palestra ed esercitazioni tecniche. Domani, sabato 1 febbraio, è prevista una nuova seduta, non aperta al pubblico.