Verona, Magnani: "Il Milan ha un attacco molto forte. Su Ibra..."

Giangiacomo Magnani, difensore del Verona in prestito dal Sassuolo, è stato presentato oggi e in vista della sfida di domenica contro il Milan e del possibile duello con Ibrahimovic ha spiegato: "Come si ferma Ibrahimovic? Con le proprie idee di gioco. Il Milan ha un attacco molto forte, ma solo non snaturandoci potremo ottenere un buon risultato. Penso che un duello con Ibrahimovic si possa vincere con tanta umiltà: bisogna conoscere l'avversario e rispettarlo. E con tanta determinazione, poi ci sta vincere o perdere. Non c'è una regola".