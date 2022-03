Verona-Napoli, Spalletti: "È partita fatale per la vittoria del campionato"

MilanNews.it

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, si è così espresso a DAZN nel pre Verona-Napoli sulla lotta Scudetto: "Partita fatale? Dipende per che cosa. Fatale per la vittoria del campionato: se non vinci oggi dipende soprattutto dagli altri, mentre se vinci si rimane attaccati e può succedere di tutto. Per quell'obiettivo lì può diventare fatale. Per il resto siamo dentro e dobbiamo rimanere tra le prime quattro squadre perché poi il condominio europeo è fatto di diversi abitanti".