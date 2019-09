Come riporta il sito ufficiale del Verona, prossimo avversario del Milan in campionato, è in programma un'amichevole per i gialloblù nella settimana di sosta per le Nazionali: venerdì alle 17, la squadra di Juric affronterà infatti l'Olimpija Ljubljana, squadra militante nella massima serie slovena. Il match si giocherà presso il Centro Sportivo Garda.