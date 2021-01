Verso Cagliari-Milan, la probabile formazione dei sardi

Il Cagliari torna in campo lunedì sera nel posticipo contro il Milan capolista alla Sardegna Arena dopo il ko di Bergamo in Coppa Italia. Di Francesco dovrà ancora fare a meno di Nández squalificato, con Zappa pronto al rientro tra i titolari. A sinistra Lykogiannis, al centro la coppia Walukiewicz-Godin. Marin e Oliva in mediana, con Nainggolan, Joao Pedro e Sottil alle spalle di Simeone, favorito su Cerri e Pavoletti come riferimento dell'attacco.