Verso Fiorentina-Milan, la probabile formazione di Italiano

Tanti problemi e situazioni in bilico per Italiano in vista del Milan. I dubbi da dirimere iniziano già in porta: Dragowski appare recuperato e sembra potersi riprendere il posto a danno di Terracciano. In difesa con Milenkovic e Quarta squalificati e Nastasic infortunato, emergenza centrali: con Igor toccherà giocoforza a Venuti adattarsi. Sulla destra quindi Odriozola, con Biraghi a sinistra. A centrocampo dovrebbe essere riproposto il terzetto con Torreira play e le mezzali di qualità Castrovilli e Bonaventura, ma occhio a Duncan. Gonzalez è rientrato dal Covid ma difficilmente sarà titolare: ballottaggio Callejon-Sottil, col primo leggermente più quotato, per affiancare in attacco Vlahovic e Saponara.