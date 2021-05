Verso Juve-Milan, Kulusevski: "Abbiamo lavorato molto bene, siamo tranquilli"

L'esterno bianconero Dejan Kulusevski è stato intervistato da Sky Sport in vista della sfida di domenica sera fra Juventus e Milan. Queste le dichiarazioni dello svedese: "Pirlo lo vedo molto tranquillo come sempre, è una persona molto tranquilla. Abbiamo lavorato molto bene questa settimana, avendo più tempo. Non ci ha detto niente di nuovo, abbiamo ancora due giorni per preparare la partita e siamo tranquilli".