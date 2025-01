Verso Juventus-Milan: i nuovi arrivati Costa e Kolo Muani subito a disposizione di Motta

Sabato la Juventus ospiterà il Milan nel match valido per la 21^ giornata di Serie A. Thiago Motta, tecnico dei bianconeri, avrà già a disposizione i due nuovi rinforzi arrivati in questa finestra di mercato invernale, vale a dire il terzino destro Alberto Costa, preso dal Vitoria Guimaraes per 12,5 milioni di euro più 2,5 milioni di bonus, e l'attaccante Randal Kolo Muani, che oggi svolgerà le visite mediche di rito e firmerà il suo nuovo contratto. Il francese, che piaceva anche al Milan, arriva a Torino in prestito dal PSG.

Questo il programma completo della 21^ giornata di Serie A:

17/01/2025 Venerdì 20.45 Roma-Genoa DAZN/SKY

18/01/2025 Sabato 15.00 Bologna-Monza DAZN

18/01/2025 Sabato 18.00 Juventus-Milan DAZN

18/01/2025 Sabato 20.45 Atalanta-Napoli DAZN/SKY

19/01/2025 Domenica 12.30 Fiorentina-Torino DAZN

19/01/2025 Domenica 15.00 Cagliari-Lecce DAZN

19/01/2025 Domenica 15.00 Parma-Venezia DAZN

19/01/2025 Domenica 18.00 Hellas Verona-Lazio DAZN/SKY

19/01/2025 Domenica 20.45 Inter-Empoli DAZN

20/01/2025 Lunedì 20.45 Como-Udinese DAZN