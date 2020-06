Verso Juventus-Milan, partitelle e concentrazione per i bianconeri alla Continassa

Partitelle a tema, una partitella finale e tanta concentrazione in seno alla Juventus alla Continassa, a meno quattro dalla ripresa. In vista del match contro il Milan, valido per il ritorno di semifinale di Coppa Italia, Sarri scioglie gli ultimi dubbi legati soprattutto alla tenuta di alcuni elementi sulla lunghezza dei novanta minuti. Domani la squadra si allenerà ancora al mattino: l’idea dell’allenatore pare voler premiare chi in questi giorni si è mostrato più brillante, pronto per sostenere al meglio un match che vale tanto.