Verso la Supercoppa: Koopmeiners allo J-Medical per gli esami. Juve in ansia

Il prossimo 3 gennaio all'Al-Awwal Park di Riyadh Juventus e Milan si affronteranno in semifinale di Supercoppa Italiana. Entrambi gli allenatori sperano di poter avere a disposizione i loro uomini migliori, così da battere i rivali ed accedere all'eventuale finale dove ci si giocherà proprio il titolo.

Sia Fonseca che Thiago Motta, però, dovranno fare i conti con diverse assenze importanti. Mentre il rossonero spera di recuperare in tempo Rafael Leao, fra gli altri, il bianconero deve fare i conti con le condizioni non del tutto ottimale di Teun Koopmeiners. L'8 della Vecchia Signora è stato infatti costretto ad uscire ieri nel corso dell'intervallo della partita contro il Monza a causa di un problema all'adduttore che verrà valutato proprio in queste ore dallo staff medico juventino.

Stando infatti a quanto riportato dai colleghi di TMW, Koopmeiners è da poco arrivato al J-Medical per sottoporsi all'iter di controlli che faranno chiarezza sulle sue condizioni dopo l'infortunio di ieri. Juventus in ansia non solo in vista della Supercoppa, ma anche per il proseguo della stagione.