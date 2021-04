Verso Milan-Genoa: seduta tecnico-tattica e lavoro sulle conclusioni per i liguri

Due giorni a Milan-Genoa. Al Centro Sportivo Signorini continua la preparazione in vista della trasferta contro la squadra di Pioli seconda in classifica. Dopo i torelli di riscaldamento, lo staff tecnico del Grifone ha imbastito una seduta tecnico tattica focalizzata sulla gara di domenica, con un allenamento specifico sulle conclusioni. Per la giornata di sabato è prevista la rifinitura, prima della partenza per il ritiro pre gara.