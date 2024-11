Verso Milan-Juventus: bianconeri ancora imbattuti in Serie A

San Siro accoglie sabato alle 18.00 uno dei big match della 13^ giornata di Serie A: il Milan cerca il riscatto casalingo dopo la sconfitta contro il Napoli, ma affronta una squadra che ha subito solo quattro gol in trasferta, tutti al Meazza contro l’Inter. La Juventus, dal canto suo, punta a difendere la propria imbattibilità stagionale, condivisa nei top 5 campionati europei solo con PSG e Bayern Monaco.

Entrambe le squadre eccellono nei dribbling riusciti (98 a testa, record in Serie A), ma i bianconeri si distinguono maggiormente per solidità difensiva: nessun gol subito da cross, a fronte dei sei segnati dai rossoneri su queste situazioni. Curioso il dato sui tiri: il Milan è l’unica squadra a non aver ancora trovato la rete da fuori area (48 tentativi), mentre la Juventus trova la via della conclusione meno frequentemente di tutte in rapporto ai passaggi, tirando in media ogni 39 passaggi.