Verso Milan-Lazio, saranno circa 500 i tifosi biancocelesti a San Siro

Quarti di finale di Coppa Italia che vedono la Lazio opposta al Milan. Una sfida da dentro o fuori importante per i ragazzi di Sarri che hanno nella competizione un importante obiettivo. Il tecnico biancoceleste ha parlato di squadra affamata. Intanto le aquile potranno contare sulla spinta dei propri tifosi. Nonostante si giochi a San Siro, la risposta dei tifosi della prima squadra della Capitale c'è stata. Sono circa 550 i sostenitori della Lazio che stasera saranno allo stadio per spingere Immobile e compagni. Non male per una gara infrasettimanale e visto anche il momento storico. Ricordiamo che per le limitazioni imposte dal governo per ora le manifestazioni sportive all'aperto prevedono solo il 50% del tifo sugli spalti. Con il migliorare dei numeri del covid si spera di tornare presto prima al 75% e poi alla capienza massima. Lo riporta il sito web lalaziosiamonoi.it.