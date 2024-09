Verso Milan-Liverpool, i Reds impegnati in Premier League sabato 14 contro il Nottingham

Al rientro dalla sosta delle nazionali, la prima della stagione, si comincerà a fare sul serio e come sempre a metà settembre questo vuol dire che comincerà la nuova stagione di Champions League. Quest'anno il massimo torneo Europeo si articolerà con un nuovo formato a girone unico. Il Milan, come per tutte le partecipanti, giocheranno otto partite, la metà in casa e l'altra in trasferta. I primi avversari dei rossoneri di Fonseca saranno i Reds dei Liverpool, per una sfida di altissimo livello.

La squadra di Arne Slot, al primo posto a pari punti (9) col City, giocherà sabato 14 novembre alle 16.00 contro il Nottingham tra le mura amiche di Anfield. Il Milan, invece, scenderà in campo sabato 14, alle 20.45, contro il Venezia.