Verso Milan-Sampdoria: il probabile undici di Giampaolo

Ecco il probabile undici di Giampaolo per la sfida di oggi contro il Milan. Falcone in porta, poi difesa a quattro composta da Bereszynski, Ferrari, Colley e Murru; in mezzo al campo il trio Candreva, Ekdal, Thorsby, con Sensi trequartista alle spalle della coppie offensiva formata da Caputo e Quagliarella. L’ex rossonero Andrea Conti, dunque, dovrebbe partire dalla panchina.