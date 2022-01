Verso Milan-Spezia, la probabile formazione di Thiago Motta

Dopo la vittoria contro il Genoa, l’obiettivo di Thiago Motta è dare continuità allo Spezia capace di ottenere per la seconda volta consecutiva la vittoria lontano dal Picco. Per questo il tecnico spezzino, che ha a disposizione quasi tutto il gruppo, dovrebbe ripartire ancora dall’undici visto al Ferraris la scorsa domenica. Davanti a Provedel in porta, ecco la difesa a quattro che ha fatto bene a Marassi, con Amian e Reca terzini ed Erlic e Nikolaou centrali. A centrocampo ancora fiducia in Kiwior, sempre più in crescita, con Maggiore e Bastoni ai suoi lati, mentre in attacco riecco il tridente con Manaj punta, favorito su Nzola, e Verde-Gyasi esterni.