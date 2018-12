Verso Milan-Torino, il racconto dell'allenamento granata

Appuntamento pomeridiano per il Torino al Filadelfia con un allenamento tecnico-tattico di preparazione alla partita di Tim Cup di giovedì sera contro il Sud Tirol. Nulla da segnalare per quanto concerne il bollettino medico. Il tecnico Mazzarri dirigerà domani pomeriggio la sessione di rifinitura cui farà seguito la partenza per il ritiro prepartita.