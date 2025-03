Verso Napoli-Milan, attenzione alla coppia Lukaku-Raspadori: le statistiche degli azzurri

Dopo l'ultima sosta per le Nazionali, il Milan di Sergio Conceiçao è chiamato nuovamente a riprendere il proprio percorso in Serie A. Contro il Diavolo ci sarà il Napoli di Antonio Conte, domenica sera allo stadio "Maradona". I precedenti tra le due squadre non ci aiutano molto perché queste si sono affrontate in periodi diversi, anni in cui il Napoli di Maradona era una squadra formidabile, altri in cui il Milan era nettamente superiore.

In ogni caso, per curiosità e per farci un’idea di massima, vediamo i numeri degli scontri diretti in Serie A.

Napoli e Milan, in serie A, si sono affrontati 153 volte. Le vittorie dei partenopei sono state 46, quelle del Milan 58 e i pareggi 49. Insomma, un discreto equilibrio. Inoltre, in questi scontri il Napoli ha segnato 174 gol, mentre il Milan ne ha segnati 214.

Lukaku e Raspadori contro il Milan

Non è facile capire i motivi, ma ci sono alcuni giocatori che quando affrontano certi avversari si esaltano. Basti pensare, per rimanere in tema, a Berardi quando affrontava i rossoneri. Si scatenava. Seppur con numeri molto inferiori, anche a Lukaku e a Raspadori “piace” affrontare il Milan. L’attaccante belga, già in gol all’andata, si è trovato 8 volte contro i rossoneri in Serie A (non abbiamo preso in considerazione le altre competizioni): i numeri parlano di 5 gol e 1 assist. Statistiche assolutamente interessanti che spingono a puntare su Lukaku anche questo weekend. Non troppo diversi anche i numeri del probabile compagno d’attacco del belga: Raspadori. Anche l’attaccante italiano, infatti, ha affrontato i rossoneri 8 volte in campionato, segnando però 3 gol e fornendo 1 assist.