Verso Parma-Milan: i ducali recuperano capitan Delprato

Manca sempre meno al fischio d'inizio della partita del Tardini che vedrà Parma e Milan sfidarsi per la seconda giornata della Serie A Enilive 2024/25. In attese che vengano confermate le scelte di formazione di Paulo Fonseca, importanti novità dal lato dei ducali, che stando a quanto riportato dalla Gazzetta di Parma, hanno recuperato il capitano Delptrato per la sfida contro il Diavolo.

Da capire se il difensore verrà immediatamente impiegato da Fabio Pecchia, ma già il fatto che sia tornato fra i disponibili è positiva come cosa, non solo per la partita di oggi ma proprio per il proseguo della stagione del Parma.

DOVE VEDERE PARMA-MILAN

Data: sabato 24 agosto 2024

Ore: 18.30

Stadio: Ennio Tardini, Parma

TV: DAZN, ZONA Dazn

Web: MilanNews.it