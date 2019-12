La Gazzetta dello Sport si sofferma sulla formazione del Parma che affronterà il Milan al Tardini. Torna Gervinho dall’inizio: mister D’Aversa, almeno questa volta, non dovrà fare i salti mortali per disegnare la linea d’attacco. Con l’ivoriano, in zona offensiva dovrebbero esserci Kulusevski e Sprocati. Rientra pure Hernani dopo il turno di squalifica: si gioca un posto con Barillà in mezzo al campo.