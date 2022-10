Verso Verona-Milan, la probabile formazione dei gialloblù

L'arrivo di Bocchetti al Verona potrebbe sparigliare le carte, anche se l'impianto tattico dovrebbe rimanere lo stesso: 3-4-2-1, aggressione alta e grande spinta sugli esterni. Non sono dunque attesi grossi ribaltoni rispetto alle ultime gare: Hien dovrebbe affiancare Gunter e Cabal in difesa, dove le scelte sono semi-obbligate per l'assenza di Ceccherini (squalificato) e Dawidowicz (infortunato). Faraoni reclama una maglia da titolare dopo la panchina di Firenze e si candida a chiudere la cerniera in mediana insieme a Tameze, Veloso e Josh Doig. Opzioni limitate anche in attacco: con Lasagna probabile assente, Hrustic e Verdi balzano in pole per appoggiare Henry. Sullo sfondo anche Piccoli, possibile outsider.