Vlahovic out anche contro l'Atalanta. Potrebbe però esserci contro il Milan

Dusan Vlahovic non sarà a disposizione di Thiago Motta per la sfida di domani contro l'Atalanta. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW il centravanti serbo non ha infatti recuperato dal problema muscolare che lo ha messo ko prima del derby contro il Torino e in attesa dei convocati ufficiali, attesi a breve, la notizia è che l'attaccante non ci sarà neanche nel recupero della diciannovesima giornata.