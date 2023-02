Zhang contro China Construction Bank Asia: la banca cinese chiede il rimborso di 300 milioni, il presidente dell'Inter non paga

Fonte: calcioefinanza.it

Calcio&Finanza (qui l'articolo), racconta di uno scontro totale tra China Construction Bank (Asia) Corporation (CCBA), considerata una delle più grandi banche statali cinesi ed il presidente dell'Inter Steven Zhang. La ragione della disputa sta nel rifiuto da parte di Zhang jr di rimborsare più di 300 milioni di dollari di prestito. O almeno, questo è quello che sostiene China Construcion Bank Asia stando a quanto riportato da Asia Sentinel: la banca cinese sta provando a dimostrare che Zhang sarebbe colpevole di oltraggio alla corte in un tribunale di Hong Kong.

Per ottenere le informazioni necessari sui rapporti tra l'Inter e Zhang la banca si sta rivolgendo a importanti advisor occidentali come Goldman Sachs e Oaktree Capital Managemente, e ha inoltre avviato procedimenti legali per riuscire a riscuotere quanto dovuto sia in Italia che a Hong Kong; nella giornata del 13 marzo 2023 Zhang sarà chiamato a deporre presso un tribunale di Hong Kong. CCBA ha chiesto al tribunale degli Stati Uniti il permesso di notificare citazioni in giudizio a diverse istituzioni finanziarie con uffici a New York, tra cui Goldman Sachs, Oaktree Capital Management e Bain Capital.

Il tutto nasce nel 2020, quando una società dell'attuale presidente dell'Inter ha ottenuto un prestito dalla banca cinese per rifinanziare i debiti contratti nell'anno precedente per un'acquisizione di un'azienda cinese. Tale acquisizione è stata rifinanziata con un prestito totale di 165 milioni di dollari complessivi, più obbligazioni per un massimo di 85 milioni di dollari, da rimborsare entro i primi giorni di settembre 2021. La China Construction Bank Asia sostiere che Zhang ha garantito personalmente i debiti, salvo poi rifiutarsi di ripagarli. Il mancato pagamento è dovuto dalla difficile situazione di Suning, che stando al bilancio del maggio 2021 è stata inadempiente per un totale di 1,7 miliardi di dollari. Il 4 giugno dello stesso anno due società collegate direttamente a Suning sono state nominati debitori in un procedimento giudiziario cinese.

Nel momento in cui Suning e Zhang, padre e figlio, non sono riusciti a rimborsare il debito maturato, CCBA ha presentato un atto di citazione contro Steven Zhang al Tribunale di primo grado di Hong Kong il 2 agosto 2021. Tre mesi dopo la banca cinese ha presentato domanda al tribunale di Hong Kong per un giudizio contro Zhang, che però si è opposto alla richiesta sostenendo di non essere né coinvolto né di essere a conoscenza di queste operazioni di rifinanziamento, affermando che le sue firme presenti sugli accordi fossero false. Argomentazioni tutte respinte da un giudice di Hong Kong, che il 19 luglio 2022 ha deciso a fabore della CCBA: il presidente dell'Inter deve rimborsare 255 milioni di dollari più interessi. La CCBA ha affermato che intende presentare domanda per far condannare Zhang per oltraggio al tribunale di Hong Kong a causa delle sue false dichiarazioni nel procedimento che ha portato alla sentenza.