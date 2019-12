LA LETTERA DEL TIFOSO: "Bilancio sul Milan" di Gianni

Salve. Dopo tanti acquisti fatti negli ultimi due anni, era normale che dovesse trascorrere un po di tempo per capire i buoni acquisti da quelli che si riteneva tali ma che, diversamente, si sono rivelati, successivamente, scelte sbagliate.

Se il Milan non riesce a decollare è pur vero che l'attacco presenta delle difficoltà realizzative, ma è altrettanto vero che alcuni reparti non funzionano tanto bene, con la conseguenza che tale inefficienza si ripercuota, irrimediabilmente, anche sull'attacco. Seguo il Milan da quando sono nato e il calcio nazionale ed europeo da sempre. Senza presunzione, mi basta guardare mezza partita per capire se un calciatore ha stoffa o meno.

Senza altri giri di parole, ritengo che Bennacer non sia un cattivo centrocampista, ma non è neppure il campione che serviva al Milan per coprire le falle del centrocampo. In altre parole, è un centrocampista da piena sufficienza e nulla più. Paquetà ha deluso fortemente e continua a deludere, in quanto è un calciatore troppo lento, il tipico calciatore da due tocchi che, purtroppo, per la Serie A sono troppi. Da qui discendono le continue perdite di palla e le numerose occasioni sprecate ( l'ultima proprio contro il Sassuolo in area di rigore: dopo essere stato servito dal compagno di squadra, sarebbe bastato un tiro di prima intenzione e invece, prima ha controllato la palla e poi ha calciato consentendo il recupero del difensore del Sassuolo che ha, così, potuto ribattere il tiro). Da ultimo, un appunto su Castillejo: troppi movimenti senza senso, troppo disordinato. Lasciamo stare Piatek! Gli acquisti sbagliati sono stati altri!

Forza Milan!

Gianni