LA LETTERA DEL TIFOSO: "Il regista che ci serve" di Cristian e Leonardo

Buonasera redazione di MilanNews

In questi giorni stiamo leggendo di un possibile rinnovo a Lucas Biglia, ma crediamo che non sia l'uomo per far tornare grande il Milan.

In queste ultime uscite il ragazzo sembra in via di recupero anche se sembra ancora lontano il regista che guidava la manovra laziale e complice la carta d'identità non possiamo aspettarlo.

Ruben Neves può essere l'uomo giusto, regista in forza al Wolverhampton giovane, dinamico, veloce di pensiero e verticalizzatore disarmante.

Grazie e Sempre forza Milan

Cristian e Leonardo