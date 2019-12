LA LETTERA DEL TIFOSO: "Io difendo il Pistolero" di Saverio

Buongiorno grazie della possibilità che mi date per esprimere la mia opinione in merito al nostro centravanti.Vedo che chi critica le sue prestazioni molto spesso è seduto davanti alla tv è non ha la netta sensazione di chi osserva la partita dallo stadio.Domenica ero a Parma e mi sono reso conto per la prima volta che il Milan non gioca per il centravanti.Alla riconquista della palla sulla mediana i giocatori preferiscono andare per le vie laterali ignorando Piatek che continua a sbracciarsi con continui scatti senza mai ricevere il pallone,la manovra diventa lenta e il pallone alla fine finisce sui piedi di Suso con la difesa avversaria schierata e da lì parte il solito cross dove non trova mai nessuno visto che non abbiamo giocatori forti di testa.Non è un caso che Higuain lo scorso anno ha avuto gli stessi problemi e non è l'ultimo arrivato.Sono convinto che Piatek nell'Inter di Conte che gioca per vie centrali farebbe i gol di Lautaro,viceversa quest'ultimo nel Milan farebbe la fine che stanno facendo tutti i nostri centravanti.Quanti gol avrebbe fatto Pippo Inzaghi in questo Milan?Neanche uno perché quel Milan attaccava per vie centrali.

Grazie e forza Milan.

Saverio da Parma