LA LETTERA DEL TIFOSO: "Ma Conti?" di Gianfranco

Non ho idea di cosa possa avere fatto Conti a Gattuso per non farlo giocare mai , neppure in Coppa Italia. Era stato acquistato come un gioiellino, spendendo una fortuna! In quei pochi spezzoni di partita nei quali Gattuso gli ha elemosinato qualche minuto di gioco è sempre stato determinante e lo sarebbe stato ancora di più con un arbitro attento, eppure, anche se guarito perfettamente, Gattuso non lo fa mai giocare, nonostante Mancini abbia detto che giocherá in nazionale anche se non dovesse giocare nel Milan. Allora che mistero c'è sotto ?

Gianfranco Dall'Osso di Bologna