LA LETTERA DEL TIFOSO: "Paolo Maldini è il Milan" di Gianni

Salve a tutti, sono molto arrabbiato perché mettere in discussione Paolo Maldini è come mettere in discussione il Milan. Nessuno deve dimenticare che una grossa fetta della storia del nostro glorioso club lo ha fatto e continuerà a farla la famiglia Maldini. Il grande Cesare è stato il capitano della prima coppa dei campioni, la stessa l'ha alzata Paolo e spero che, nel prossimo futuro, la alzi pure Daniel, talento puro, già nel giro della prima squadra. Paolo Maldini è stato una bandiera rossonera come calciatore, come dirigente non capisco cosa gli si possa contestare. La scelta di Giampaolo? Credo che bisognava dargli un po' più di tempo, non credo che sia un brocco di allenatore. Perché non metto sullo stesso piano Boban? Perché la sua storia milanista è diversa da quella di Maldini. La storia e i fatti dicono che Paolo Maldini è uno dei migliori biglietti da visita del Milan nel mondo, pertanto chiedo rispetto per lui. Mi farebbe molto piacere se il sig. Gazidis leggesse la presente. Sembra scontato che Boban vada via, mi auguro che ritorni Ariedo Braida, con Paolo Maldini farebbe una bella coppia, esperienza e gioventù. Il Milan è dei milanisti, sempre!

Forza grande Milan.

Gianni P.