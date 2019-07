LA LETTERA DEL TIFOSO: "Perchè non Pulgar?" di Corrado

Spero che dalle parti di Casa Milan il nome di Erik Pulgar stia passando per la testa della (nuova) dirigenza rossonera. Sono convinto sia il regista che fa al caso nostro per 3 motivi: conosce già la Serie A perché ha militato nelle 4 passate stagioni nel Bologna, rispetta i parametri Elliot perché è un classe 94 e soprattutto ha un costo del cartellino veramente basso per le qualità che ha. Infatti, per quanto mi è possibile sapere, Pulgar dovrebbe avere una clausola rescissoria di soli 12 milioni, avete letto bene:12! Invece di perdere tempo sognando Torreira, non dovremmo farci sfuggire questo affare.

Inoltre, credo sia arrivato il momento di scovare qualche talento nascosto in giro per l'Europa (vedi Lazio con Milinkovic Savic) perché è troppo tempo che il Milan sbaglia gli acquisti nelle sessioni estive di calciomercato. A mio modestissimo parere, l'ultimo vero affare è stato Bonaventura (in termini qualità-prezzo).

Infine, concludo con un appello alla dirigenza: non vendete per nessuna ragione Patrick Cutrone a titolo definitivo! (Poi se Pinamonti vale 20 milioni, Cutrone ne vale almeno il doppio)

Con il Milan nel cuore

Corrado