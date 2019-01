LA LETTERA DEL TIFOSO: "Perchè non Tonali?" di Angelo

Salve amici rossoneri, volevo porvi un quesito, visto e considerato che la Juventus vincerà i prossimi due campionati (minimo) e visto il problema che la “nostra” società deve affrontare con il FFP, quindi non si potranno spendere 60mln, perché non puntare su Tonali? Giovane, promettente, secondo me già pronto per la massima serie e poi con un giocatore di esperienza al suo fianco (Biglia) crescerà ancora più velocemente. Basteranno i 25mln che il Sassuolo vuole per Duncan oppure i 20mln per Sensi (che considero comunque un buon colpo, uno alla Bonaventura per intenderci).



Ed infine, lasciate lavorare mister Gattuso, è terzo nell’anno solare con una rosa giovane e con 15/16 giocatori titolari e sono generoso... dietro di lui l’Inter, dichiarata apertamente rivale scudetto all’inizio di questo campionato.



Ps: Mister avrei un desiderio, puntare sui giovani che abbiamo in rosa, non perderli a parametro zero, come Mauri (22) buon palleggiatore e tiratore dalla distanza, Halilovic (22) ottimo driblatore, Simic (23) carattere da gladiatore, Bellanova (18) che potrà diventare il nostro nuovo “pendolino”. Per favore, non perdiamoli!!!



SEMPRE E COMUNQUE FORZA MILAN!!!

Angelo