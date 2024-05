Abate: "Dobbiamo recuperare le forze per la fase finale. Abbiamo fatto qualcosa di unico"

Nell'intervista rilasciata a Milan TV dopo il 3-3 contro il Torino, Ignazio Abate ha parlato così della fase finale del campionato Primavera 1: "La fase finale arriva in un momento in cui le energie sono poche. L'aspetto tecnico-tattico passa in secondo piano, dobbiamo recuperare le energie mentali. Non siamo al completo, non è facile. Dobbiamo recuperare le forze e giocarci le nostre chance.

Siamo i più giovani, dovremo giocare con la spensieratezza. Le altre squadre sono più strutturate fisicamente, non sarà facile, ma siamo in piedi, abbiamo fatto qualcosa di unico. Mi dispiace averla pareggiata, abbiamo avuto le occasioni per fare il 4-1, i ragazzi meritavano questa vittoria. Era già successo di farci recuperare tre gol, spero che non succeda ancora se no mi viene un coccolone".