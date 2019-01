Acmilan - Il risultato non premia il Milan Primavera, 1-2

Una sconfitta davvero immeritata. Solo il campo, al Vismara, non ha premiato il Milan Primavera, protagonista di una grande prestazione - una delle più belle della stagione - contro la Fiorentina. I rossoneri vanno promossi a voti alti dopo aver giocato una gara di qualità e aver tenuto ampiamente testa alla terza forza del campionato, anche se l'1-2 maturato nella 15° giornata sarà difficile da digerire. I nostri ragazzi, moto brillanti sia a livello di collettivo che individuale, hanno lottato e creato, ma gli avversari hanno avuto la fortuna e la bravura di trovare una prodezza da tre punti nel finale. Nel primo tempo i gol di Vlahovic e Sala, nella ripresa quello decisivo di Kukovec. Una botta negativa per il morale, però la Primavera di Mister Giunti sta crescendo e ritrovando in fretta la forma migliore. Terminato il girone di andata il Milan resta ultimo, avendo tutte le possibilità di rimontare.

LA CRONACA

Partenza forte del Milan Primavera: nemmeno 1' e destro alto di Torrasi, al 13' tiro di Capannismanacciata dal portiere e al 16' girata di Tsadjout respinta da Ghidotti. Al 18', alla prima vera occasione, la Fiorentina passa in vantaggio: sugli sviluppi di una punizione, Vlahovic prende il tempo, stacca al volo di testa e segna. Dopo aver rischiato e salvato il possibile raddoppio avversario, ai rossoneri viene negato un rigore per fallo di mano di Ponsi. Al 31' arriva il pareggio: cross di Maldini e incornata di Tsadjout, Ghidotti fa il miracolo ma Sala segna il tap-in sottoporta. Al 32' Soncin stavolta si oppone a Vlahovic, nel finale si rendono pericolosi Capanni e Merletti. Primo tempo emozionante, nella ripresa diminuscono le azioni offensive. In avvio Tsadjout e poi Maldini sprecano, al 60' lo stesso Daniel va vicino alla rete. Dopo la girandola dei cambi e un'ottima opportunità in area per Mionic (83'), all'85' la Fiorentina colpisce: Kukovec si coordina e da posizione defilata, al volo, incrocia e disegna una traiettoria imprendibile, regalando il 2-1 ai viola.

IL TABELLINO

MILAN-FIORENTINA 1-2

MILAN (4-3-1-2): Soncin; Barazzetta (35'st Bellanova), Merletti, Ruggeri, Negri; Sala (27'st Frigerio), Torrasi, Brescianini; Maldini (35'st Mionic); Capanni (27'st Olzer), Tsadjout (41'st Colombo). A disp.: Zanellato; Basani, Martimbianco; Brambilla; Haidara, Tonin, Vigolo. All.: Giunti.

FIORENTINA (4-3-3): Ghidotti; Ferrarini (18'st Simonti), Gillekens, Antzoulas, Ponsi; Beloko, Lakti, Koffi (34'st Hanuljak), Meli, Vlahovic, Maganjic (18'st Kukovec). A disp.: Chiorra; Pierozzi E.; Fiorini; Nannelli, Pierozzi N., Toure Diawara; Longo, Simic. All.: Bigica.

Arbitro: Matteo Marchetti di Ostia Lido.

Gol: 18' Vlahovic (F), 31' Sala (M), 85' Kukovec (F).

Ammoniti: 28'st Meli (F), 33'st Beloko (F).