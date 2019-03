acmilan - Milan Primavera agli ottavi: 3-2 allo Spezia

Dopo l'1-0 al Berekum Chelsea, nella seconda giornata della Viareggio Cup il Milan Primavera ha battuto anche lo Spezia. Nel 3-2 all'Intels Training Center Ferdeghini di La Spezia i rossoneri sono andati a segno grazie alla doppietta di Daniel Maldini e il gol di Tonin (match winner nella gara di apertura). Tutto nel primo tempo: in meno di 45' sono state siglate cinque reti in un parziale davvero pieno di emozioni; rispetto a una ripresa molto povera di occasioni. Questa vittoria permette ai ragazzi di Mister Giunti di qualificarsi agli Ottavi di finale, garantendosi anche il primato nel girone 7 del gruppo B, con un turno di anticipo. Ora Milan-Carrarese, in programma a Marina di Carrara sabato 16 alle 15.00, sarà ininfluente per la classifica.

Nel pomeriggio ligure è arrivato un verdetto importante. Pronti, via e Maldini ha colpito subito una traversa. Poi anche lo Spezia ha trovato il legno. Prima i rossoneri sono andati in vantaggio sugli sviluppi di una punizione dal limite dello specialista Daniel, pareggiata dal colpo di testa sottomisura di Marinelli. Ci ha pensato Tonin a firmare il 2-1, nuovamente pareggiato da Cerretti(deviazione decisiva di Djalo). Questione di secondi e Maldini ha immediatamente segnato il 3-2 toccando in mischia sottomisura. Nel secondo tempo i rossoneri hanno rischiato qualcosa, andando anche vicini a realizzare il poker con Olzer e Sala.

Al triplice fischio, ad acmilan.com, ha parlato Matteo Soncin. Proprio il portiere è stato decisivo a metà ripresa, compiendo una grande parata su Klimavicius e negandogli il possibile pareggio a metà ripresa.

IL TABELLINO

MILAN-SPEZIA 3-2

MILAN (4-3-1-2): Soncin; Negri, Merletti, Djalo, Abanda (34'st Barazzetta); Sala, Brambilla (22'st Michelis), Mionic (22'st Frigerio); Maldini; Tonin (34'st Haidara), Capanni (22'st Olzer). A disp.: Guarneri; Basani, Culotta, Martimbianco, Ruggeri; Pecorino. All.: Giunti.

SPEZIA: Mazzini; Cerretti (26'st Castagnaro), Del Gaudio, Figoli, Marinari, Bertacca, D'Eramo, Marianelli (35'st Ciccarelli) Cerretti (26'st Castagnaro), Klimavicius, Bargiel (26'st Conti), Morachioli (18'st Bellotti). A disp.: Desjardins; Di Vittorio, Bonfiglioli, Cerchi, Felice, Riviera, Haruna Adamu, Pisani, Angeletti, Bachini. All.: Pierini.

Arbitro: Michele Del Rio di Reggio Emilia.

Gol: 17' e 44' Maldini (M), 33' Marianelli (S), 39' Tonin (M), 41' Cerretti (S).

Ammoniti: 16' Marinari (S), 29' Bertacca (S), 45' Sala (M), 42'st Barazzetta (M), 47'st Negri (M).