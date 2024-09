acmilan - Primavera, tutti i dettagli della nuova Youth League

Le grandi novità di questa stagione di coppe europee non si fermano al trittico Champions, Europa e Conference League. Molto rinnovata, infatti, è anche la UEFA Youth League, una coppa che ha visto i rossoneri grandi protagonisti nelle ultime due stagioni. Il Milan Primavera, infatti, è stata l'unica squadra a centrare la qualificazione alle Final Four sia nel 2023 che nel 2024, e dopo la Finale della scorsa edizione, è chiaro come i rossoneri siano una delle squadre più osservate della competizione.

Da questa stagione, la UEFA Youth League conserva la divisione tra percorso campioni nazionali e percorso Champions League, ma il secondo, quello che vedrà in campo il Milan di Mister Guidi, presenta diverse novità. Come per la competizione "maggiore", anche la Youth League vedrà un'iniziale fase "campionato": sei partite (non otto), con uguali avversarie e date di riferimento. I rossoneri affronteranno quindi Liverpool, Club Brugge e Stella Rossa al PUMA House of Football; Bayer Leverkusen, Real Madrid e Slovan Bratislava in trasferta.

A dicembre, dopo le sei giornate della fase campionato, si tireranno le somme della classifica a 36 squadre. Soltanto le prime 22 classificate proseguiranno la stagione europea, unendo il loro cammino alle 10 qualificate dal percorso campioni nazionali che include - tra le altre - il Sassuolo vincitore del campionato Primavera 1 e l'Olympiacos detentore del trofeo. 32 squadre, quindi, per un tabellone tennistico (solo gare secche) fino alla Final Four di fine aprile.

Se dagli Ottavi di finale in poi si procederà a sorteggio, per i Sedicesimi la strada è parzialmente tracciata. Le migliori sei della fase campionato affronteranno quelle arrivate, nella suddetta fase, dal 17° al 22° posto; dalla 7ª alla 16ª, invece, ci sarà l'incrocio con una squadra proveniente dal percorso campioni nazionali. Come in Champions League, quindi, ogni risultato e ogni gol potrà essere cruciale per determinare il percorso europeo delle squadre partecipanti.

Ecco il calendario del Milan Primavera per la fase campionato di UEFA Youth League:

1ª giornata, martedì 17 settembre ore 14.30: Milan-Liverpool

2ª giornata, martedì 1 ottobre ore 14.00: Bayer Leverkusen-Milan

3ª giornata, martedì 22 ottobre ore 14.00: Milan-Club Brugge

4ª giornata, martedì 5 novembre ore 16.00: Real Madrid-Milan

5ª giornata, martedì 26 novembre ore 13.00: Slovan Bratislava-Milan

6ª giornata, mercoledì 11 dicembre ore 14.30: Milan-Stella Rossa