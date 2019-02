AcMilan - Report Primavera, al Vismara passa la Juventus 1-2

Una sconfitta che brucia, immeritata ma comunque pesante. Era un appuntamento importante per il campionato del Milan Primavera, un'ottima occasione per fare punti, invece al Vismara passa 2-1 la Juve. Perdere in casa non è mai bello, in questo modo, poi, è ancora più doloroso: i rossoneri, dopo aver pareggiato nel primo tempo, stavano giocando meglio e creando di più, però non sono stati precisi né ordinati e soprattutto hanno regalato qualche spazio di troppo agli avversari, pagando a carissimo prezzo gli errori. È mancata un po' di convinzione e cattiveria nella prestazione. Una doccia fredda, un altro passo falso che non porta vantaggi e non migliora, purtroppo, una classifica già negativa e molto delicata. Dopo questa 18° giornata si deve reagire immediatamente, si può solo pensare alla prossima (Milan-Genoa) senza mollare di un centimetro nel lavoro quotidiano.

LA CRONACA

Iniziano meglio i bianconeri: al 5', dopo una palla persa dai rossoneri, Portanova calcia e colpisce il palo esterno. La parte più intensa della gara si vive nel primo tempo e i primi ad andare in vantaggio sono gli ospiti su rigore: al 14' Soncin stende Portanova e al 15' lo stesso giocatore realizza dal dischetto. La sberla presa sveglia il Milan Primavera che va in attacco: al 17' tiro debole di Brescianini, al 25' Tsadjout viene fermato in piena area al termine di un coast-to-coast. Al 27'arriva il pareggio, fa tutto Capanni che si smarca e di destro, dal limite, batte Dadone all'angolino. Diavolo in forte pressing: al 29' Maldini si allunga troppo la palla e spreca, al 34' e al 35' Brescianini è pericolosissimo dalla distanza. Nella ripresa diminuiscono vistosamente le azioni offensive: al 57' Rosa mette i brividi; al 65' cross di Bellanova per Brescianini che al volo manda alto. Al 67' la Juve torna avanti: botta di Portanova, respinta di Soncin e facile tap-in a porta vuota di Moreno. Da qui alla fine si registra solo una (enorme) palla-gol: al 91' Capanni stoppa e conclude sottomisura, ma Dadone si supera.

IL TABELLINO

MILAN-JUVENTUS 1-2

MILAN (4-3-1-2): Soncin; Barazzetta (1'st Bellanova), Merletti, Djaló, Ruggeri (17'st Abanda); Sala (42'st Haidara), Torrasi, Brescianini; Maldini (33'st Olzer); Capanni, Tsadjout. A disp.: Zanellato; Basani, Martimbianco; Brambilla, Frigerio, Mionic; Colombo, Tonin. All.: Giunti.

JUVENTUS (4-3-3): Dadone; Bandeira, Gozzi, Capellini, Anzolin; Portanova (34'st Ahamada), Francofonte, Morrone (48'st Leone); Monzialo (14'st Sene), Moreno (34'st Pinelli), Rosa (14'st Markovic). A disp.: Garofani; Boloca, Pinelli, Pereira; Penner; Di Francesco. All.: Baldini.

Arbitro: Ivan Robilotta di Sala Consilina.

Gol: 15' Portanova (J) su rigore, 27' Capanni (M), 22'st Moreno (J).

Ammoniti: 14' Soncin (M), 13'st Torrasi (M), 50'st Merletti (M), 50'st Markovic (J).