Alle 11 partita cruciale per il Milan Primavera: bisogna assolutamente battere il Frosinone

vedi letture

Si riporta di seguito l'impegno odierno del Milan Primavera:

16ª giornata di ritorno, Milan-Frosinone, ore 11.00 - PUMA House of Football

Come arriva la Primavera rossonera a questo finale di campionato? Purtroppo la Youth League ha tolto parecchie energie (sia mentali che fisiche) alla squadra di Abate che dal ko contro l'Olympiacos non ha più vinto: sconfitte contro Monza e Bologna e pareggio contro il Lecce. Domenica mattina, al Puma-House of Football arriva il Frosinone ultimo in classifica, una partita da vincere a tutti i costi. Poi all'ultima giornata i rossoneri saranno impegnati sul campo del Torino, altra squadra in corsa per gli ultimi due posti validi per andare alla fase finale. E con ogni probabilità sarà proprio quel giorno che si deciderà tutto.