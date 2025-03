Alle 13 c'è il derby Primavera! Il Milan ospita l'Inter al 'Puma - House of Football'

Che la sconfitta di Verona possa essere solo una semplice battuta d'arresto in un percorso più che convincente. È questo l'obiettivo di mister Guidi e ragazzi, che oggi saranno impegnati nel derby contro i pari età dell'Inter.

Appuntamento alle ore 13.00 al PUMA House of Football di Vismara, una sorta di fortezza in questa stagione per il Milan Primavera. Quinta in classifica, l'U20 rossonera punterà a battere nuovamente i cugini dopo essersi tolti la soddisfazione di averli eliminati dalla Coppa Italia nei quarti di finale. La squadra di Zacchetta arriva però a questo derby in fiducia, dato che sono cinque le vittorie consecutive. Quella di Federico Guidi, invece, sta attraversando un periodo un po' altalenante di risultati, ma ricordiamo che stiamo parlando della squadra più giovane del campionato che sta comunque lottando per le prime posizioni della classifica, a differenza di altre squadre ben più attrezzate che invece stanno deludendo.