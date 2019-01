Brescianini a Sportitalia: "Vittoria fondamentale, non molliamo mai"

Al termine del match tra Milan e Napoli, Brescianini, autore del gol decisivo, ha parlato ai microfoni di Sportitalia: "Una partita fondamentale, dovevamo vincere e ci siamo riusciti. Venivamo da una sconfitta che non meritavamo con la Fiorentina. Eravamo partiti bene ma abbiamo sprecato alcune occasioni. Nel calcio capita, ma ci siamo sempre stati con la testa, non abbiamo mai mollato e alla fine è arrivata questa vittoria. Vogliamo rimetterci in gioco e uscire da questa posizione di classifica. È sempre un piacere allenarsi in prima squadra con grandi campioni, per me che sono milanista è un onore, un sogno. Speriamo di continuare così".