Camarda colpisce, Raveyre para ed esulta sotto gli occhi di mister Abate

vedi letture

Oltre alla prima squadra oggi è scesa in campo anche la Primavera di Ignazio Abate, tornata ad allenarsi dopo la deludente trasferta di lunedì a Genova contro la Sampdoria.

Nonostante la sconfitta contro i blucerchiati, però, il clima sembrerebbe essere disteso e sereno, come confermato anche dal simpatico siparietto andato in scena fra Francesco Camarda ed il portiere Reveyre. Nel corso di un'esercitazione, infatti, il numero 9 della formazione di Ignazio Abate ha colpito a botta sicura il pallone con la testa trovando però la grande opposizione del francese, che esaltatosi per il gesto tecnico ha esultato come un forsennato sotto gli occhi di mister Abate, visibilmente compiaciuto.

di Antonio Vitiello ed Antonello Gioia.