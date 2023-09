Camarda in gol contro il Newcastle a 15 anni e 195 giorni: è l'italiano più giovane ad aver segnato in Youth League

vedi letture

Come riporta Giuseppe Pastore su X, in Milan-Newcastle di Youth League, il classe 2008 Francesco Camarda, attaccante rossonero, ha segnatola sua prima rete nella competizione a 15 anni e 195 giorni, diventando così l'italiano più giovane ad aver segnato in Youth League. Il record precedente era di Fabrizio Caligara, ex centrocampista della Juventus che andò in gol contro il Lione nel 2016 a 16 anni e 190 giorni.