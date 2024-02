Camarda segna ancora: dodicesima rete e le belle parole di Zeroli

Francesco Camarda continua a segnare e continua a fare gol belli. Ieri è arrivata la sua prima rete in un derby di Milano categoria Primavera: il suo dodicesimo gol stagionale. Nella sua prima stagione nel massimo livello del settore giovanile, il centravanti quindicenne ha segnato ieri il sesto gol in campionato in 20 partite a cui vanno aggiunte le tre reti in tre gare di Coppa Italia Primavera e i tre gol in quattro partite di Youth League. Un rendimento da vero bomber e una media gol di quasi una rete ogni due match. Non male, nonostante - è giusto ripetersi - sia opportuno continuare a dargli il tempo di crescere, sbagliare e migliorare. In questo, per lui, essere finito nelle mani di mister Abate è sicuramente un bene.

Al termine della gara contro l'Inter, pareggiata ieri per 1-1, ai microfoni di MilanNews.it ha parlato anche il capitano della Primavera Kevin Zeroli (CLICCA QUI) e ha elogiato con delle belle parole proprio Francesco Camarda, commentando chi lo avesse sorpreso di più alla sua prima partita in Primavera dopo diverso tempo passato in prima squadra: "Chi mi ha sorpreso? Camarda. E' cresciuto mentalmente e fisicamente, è cambiato tanto"